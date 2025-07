Elisabetta Franchi parla del doloroso tradimento del compagno Alan Scarpellini | Ho assunto 7 investigatori per scoprirlo

Elisabetta Franchi, stilista di successo e mamma devota, ha affrontato il doloroso tradimento del suo ex compagno Alan Scarpellini, padre del suo secondo figlio Leone. Dopo 16 anni di storia, la sua determinazione l'ha portata ad assumere 7 investigatori per scoprire la verità. Un capitolo difficile che ha sconvolto la sua vita, dimostrando come anche le donne più forti possano essere ferite ma trovino sempre la forza di rinascere.

Elisabetta Franchi è tornata pure sul doloroso addio con Alan Scarpellini, padre del suo secondo figlio Leone, venuto al mondo nel 2013. I due sono stati una coppia per ben 16 anni. “ Ho assunto 7 investigatori per scoprire il tradimento ”, svela ancora una volta. La fine della storia d’amore tra la stilista bolognese Elisabetta Franchi e il compagno Alan Scarpellini, dopo quindici anni, è diventata virale nel giro di poche ore l’anno scorso. La conferma l’ha data la stessa imprenditrice rispondendo a una follower che, su Instagram, le chiedeva come mai non comparissero più foto dell’uomo. “Si è innamorato di un’altra donna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elisabetta Franchi parla del doloroso tradimento del compagno Alan Scarpellini: “Ho assunto 7 investigatori per scoprirlo”

