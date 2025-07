Wonder Woman James Gunn si sbilancia sul possibile ingaggio di Adria Arjona | Sarebbe perfetta

James Gunn si sbilancia sul casting di Wonder Woman e potrebbe aver svelato la sua scelta preferita: Adria Arjona. La star di Andor e Hit Man è tra le candidate più gettonate dai fan, desiderosi di vederla nei panni della supereroina. Con il futuro dell’universo DC in bilico, le sue parole accendono l’attesa: il casting di Wonder Woman si fa sempre più intrigante e ricco di suspense. Resta da scoprire se sarà davvero lei a conquistare il ruolo.

La star di Andor e Hit Man è una delle favorite dei fan della DC per la successione a Gal Gadot nel ruolo della supereroina Il capo dei DC Studios James Gunn dovrà presto cominciare a pensare al casting degli altri due supereroi della cosiddetta triade della DC e recentemente potrebbe aver rivelato la sua prima scelta per il ruolo di Wonder Woman. In una recente intervista concessa a Extra, il regista dell'imminente Superman, primo film del nuovo DC Universe ad arrivare nelle sale il 9 luglio prossimo, ha parlato della star di Hit Man e Andor, Adria Arjona, e ha fatto capire di vederla molto bene se inserita nel suo rinnovato universo condiviso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wonder Woman, James Gunn si sbilancia sul possibile ingaggio di Adria Arjona: "Sarebbe perfetta"

In questa notizia si parla di: wonder - woman - james - gunn

Mister Movie | Warner Bros. & DCU: Superman, Batman, Wonder Woman, Supergirl – I 4 Pilastri del Futuro Annunciati - Durante la recente earnings call, David Zaslav di Warner Bros. ha svelato i quattro pilastri del futuro del DCU: Superman, Batman, Wonder Woman e Supergirl.

«Sarebbe perfetta»: James Gunn ha già scelto la nuova Wonder Woman? https://bestmovie.it/news/sarebbe-perfetta-james-gunn-ha-gia-scelto-la-nuova-wonder-woman/934565/… Vai su X

Dopo Superman e The Brave and the Bold, DC Studios completa la Trinità : anche Wonder Woman avrà il suo film nel nuovo universo cinematografico di James Gunn. Vai su Facebook

Wonder Woman, James Gunn si sbilancia sul possibile ingaggio di Adria Arjona: Sarebbe perfetta; «Sarebbe perfetta»: James Gunn ha già scelto la nuova Wonder Woman?; Wonder Woman, Adria Arjona prossima scelta di James Gunn?.

Wonder Woman, Adria Arjona prossima scelta di James Gunn? - Si vocifera che Adria Arjona sarà la prossima Wonder Woman nell'universo DC e tutto per un piccolo indizio sul web: ecco cosa ne pensa James Gunn. Come scrive comingsoon.it

Wonder Woman, James Gunn si sbilancia sul possibile ingaggio di Adria Arjona: "Sarebbe perfetta" - Il capo dei DC Studios James Gunn dovrà presto cominciare a pensare al casting degli altri due supereroi della cosiddetta triade della DC e recentemente potrebbe aver rivelato la sua prima scelta per ... Riporta msn.com