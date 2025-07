Martina Oppelli malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte dell' azienda sanitaria locale ASUGI

Martina Oppelli, combattente da oltre 20 anni contro la sclerosi multipla, si trova di fronte a un ennesimo rifiuto da parte dell’ASUGI per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Una battaglia segnata da ostacoli burocratici e ancora senza risposte concrete, che evidenzia le sfide di chi sceglie di esercitare il diritto alla dignità in condizioni di sofferenza estrema. La sua storia ci invita a riflettere su una realtà spesso nascosta e poco supportata.

M ilano, 1 lug. (askanews) – Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte dell’azienda sanitaria locale ASUGI in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso. Leggi anche › Il primo suicidio assistito in Italia è regolato da una legge regionale Nonostante le sue condizioni cliniche siano in costante peggioramento e nonostante la sua completa dipendenza da una assistenza continuativa e da presidi medici (farmaci e macchina della tosse), la commissione medica ha nuovamente escluso la sussistenza del trattamento di sostegno vitale, necessario per poter accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, sulla base della sentenza 2422019 della Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte dell'azienda sanitaria locale ASUGI.

