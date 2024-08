Cosa fare a Milano e in Lombardia nel week-end del 23 24 e 25 agosto | tutti gli eventi provincia per provincia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024), 222024 – L’estate corre veloce, ferrè ormai alle spalle, e inè tempo di sagre. Sono numerosi gli appuntamenti previsti per questoend, dal 23 al 252024, perfetti per immergersi nelle tradizioni enogastronomiche, artistiche e culturali della regione. Ce n’è peri gusti: dalla Sagra della Brusadela, la focaccia tipica dell'Oltrepò pavese citata anche dalla CNN e dal Guardian, un esempio di come le tradizioni locali possano diventare un punto di incontro e di scambio culturale, oltre che un modo per valorizzare i prodotti del territorio. In Val Masino si svolge il Trofeo Kima 2024, la super corsa sul Sentiero Roma, un grande evento che include due gare non federali: la Kima Trail e la Minikima di 6 km, perfetta per le famiglie.