Cittadinanza Tajani | non è nel programma ma parleremo con alleati

Rimini, 22 ago. (askanews) – "Lo Ius scholae non è parte deldi governo, quindi noi possiamo esprimere il nostro giudizio, neanche con i nostri, ma abbiamo la nostra opinione, come ci sono altri punti che non sono neldi governo che vengono sottolineati da altri". Lo ha detto Antonio, ministro degli Esteri e vicepremier, a margine del Meeting di Rimini dove si trova per intervenire in un panel sul tema della pace in Medio Oriente. "Però non è che perché un tema non è neldi governo non se ne può parlare. Ognuno ha diritto di dire – ha aggiunto – io non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualcosa a me, quindi sono libero di parlare".