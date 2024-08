Ciclismo su Pista l’Italia Juniores conquista due ori ai Mondiali | il bilancio arriva a sei medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024) Luoyang, 22 agosto 2024 – Sono sei le splendidevinte dalaidi Luoyang, in Cina. Gli Azzurri hannoto oggi altri 4 allori nelsu. Il racconto delle gare e le interviste – Fonte feder.it Due i titoliti: il primo con il quartetto maschile composto da Davide Stella, Ares Costa, Christian Fantini e Alessio Magagnotti (più Eros Sporzon, in gara al primo turno), che in finale hanno letteralmente schiacciato la Francia, ritoccando ulteriormente il record del mondo, portandolo dai 3:53.562 delle qualifiche di ieri ai 3:51.199 di oggi. Dopo l’oro del quartetto maschile,il successo di Fabio Del Medico nel Keirin. Il toscano di Pietrasanta trionfa nello sprint finale davanti al giapponese Kanata Takahashi, sul secondo gradino del podio, e al kazako Daniyar Shayakhmetov, che infila il bronzo al collo.