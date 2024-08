Bisca a Prato la polizia sorprende sei persone a giocare a Blackjack | sul tavolo oltre 9 000 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Denunciati adallasei cinesi sorpresi ain una, una sala da gioco d'azzardo non autorizzata, la notte scorsa verso le 3,30. Gli agenti hanno effettuato il controllo notando che in piena notte c'era un locale aperto al pubblico adibito al gioco con la porta aperta e scorgendo unda gioco. Li hanno trovati acon notevoli puntate di denaro contante. Sulc'erano 9.300in banconote, soldi tutti sequestrati. I sei cinesi presenti hanno età fra i 27 e i 44 anni e sono stati denunciati per gioco d'azzardo. Cinque di loro sono stati ulteriormente trattenuti in questura perché sono irregolari in Italia e quindi sono stati denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.