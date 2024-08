Anteprima della Bundesliga pronostici quote e offerte e le ultime quote

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 agosto 2024) 2024-08-21 10:00:30 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: In Germania c’era aria di cambiamento nel 2023/24, con il Bayer Leverkusen che ha messo a segno una stagione che passerà alla storia: imbattuto, ha completato la doppietta campionato e coppa e ha perso una stagione invincibile solo per la sconfitta contro l’Atalanta nella finale di Europa League a Dublino. La stagione d’esordio di Harry Kane al Bayern Monaco è stata costellata da tanti gol, ma nessun trofeo e un terzo posto, mentre la corsa da sogno del Dortmund verso la finale di Champions League li ha visti molto lontani dalla vetta