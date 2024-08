Tennis Pennetta | Sinner a New York con grandi aspettative Djokovic? Pensavo si ritirasse dopo l’oro olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Flaviaha rilasciato un’intervista al Gr Rai, parlando dell’imminente US Open e delle possibilità di vittoria per Jannik: “Non dico che vada lì da favorito, ma è il numero uno del mondo e, nonostante le difficoltà di questo periodo, avràssime. Credo però che la vittoria di Cincinnati possa dargli ancora più sicurezza“. L’exta ha poi elogiato una qualità di: “Rispetto agli altri giocatori, lui quando gioca non fa vedere agli avversari le difficoltà che incontra. Non si fa mai prendere dal panico, ma resta composto e ordinato, riuscendo sempre a trovare la soluzione. Quest’apparente freddezza è impressionante per un ragazzo così giovane. Il suo regno? Durerà tanto. Ad oggi è quello che insieme ad Alcaraz, con cui si alternerà tanto, ha qualità superiori rispetto agli altri“.