Stella Banderas si sposa La gioia di mamma Melanie Griffith | Vi amo tantissimo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono cresciuti insieme, si sono voluti bene sin dal primo momento, si sono anche lasciati per un periodo ma questo legame è diventato quanto di più bello due persone possano costruire insieme. Un amore vero, insomma.sicome annunciato su Instagram dalla stessa modella, condividendo alcuni scatti e una dedica per il fidanzato Alex Gruszynski. I suoi genitorie Antonio– che, come non perdono occasione di ribadire, stravedono per lei – non potrebbero essere più felici. La romantica proposta del fidanzato Alex Gruszynski ha organizzato tutto nei minimi dettagli per la sua splendida fidanzata. La coppia è partita per un viaggio in Grecia, per una semplice vacanza pensavama in serbo per lei c’era qualcosa di più.