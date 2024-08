Staccano la corrente e tentano il furto nel buio Il gatto di casa mette in fuga i ladri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 - Hanno prima staccato l'interruttore della luce e poi, quando la proprietaria è uscita per ripristinare l'energia, si sono intrufolati all'interno dell'appartamento dal quale però sono usciti a mani vuote. A vestire i panni dell'eroe ilNandi che con il suo miagolio ha messo induesventando il. E' successo in via Coluccio Salutati, a due passi da piazza Ferrucci, in una piccola palazzina di soli due appartamenti. Secondo quanto raccontato, sabato intorno alle 23, ignoti dopo aver forzato il portoncino di ingresso condominiale hanno fatto saltare la luce facendo pensare a un’anomalia nel contatore e si sono introdotti nelladella proprietaria nel frattempo uscita per andare a controllare cosa fosse successo. "Stavo vedendo la tv quando all'improvviso si è spento tutto.