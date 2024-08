L’invito a Vannacci Tadolini | La porta è aperta Abbiamo gli stessi valori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’avvocato reggiano Luca– ex An e fino al 2008 tesserato con Fiamma Tricolore – è il coordinatore nazionale del Comitato Europa Sovrana Indipendente che negli ultimi giorni è indicato come il possibile nuovo partito del generale Roberto, ora europarlamentare eletto tra le fila della Lega., innanzitutto cos’è il vostro movimento? "È un comitato – e non un partito – presieduto dal colonnello Fabio Filomeni, che studia un progetto politico proponendo un’Europa forte, sovrana e indipendente, autonoma però dall’egemonia Usa senza diventare un campo di battaglia". Può essere definito il nuovo partito di? "No perché lui non ne fa parte. Al comitato si può iscrivere chiunque, chiaro che nel nostro statuto si parla di indipendenza dalle forze politiche attuali". Quindi dovrebbe lasciare la Lega, anche se Salvini sostiene che non sarà così.