Grande apprensione per Gigione il cantante popolare sprofonda dal palco durante un concerto

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Incidenteunper, notocampano di 79 anni.un’esibizione a Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta, una tavola delha ceduto all’improvviso, facendore ilstava cantando uno dei suoi brani più famosi, “Trapanarella”, quando ilè crollato, lasciando il pubblico sotto shock e interrompendo la musica.Leggi anche: Forum, scelta prestigiosa per la nuova giudice: sarà la divorzista dei vip, Anna Maria Bernardini De Pace Come staNonostante la caduta,ha riportato solo qualche ematoma. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, anche se la situazione resta in aggiornamento. Poco prima delaveva annunciato l’evento sui suoi profili social, condividendo l’entusiasmo per la serata.