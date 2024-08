Campionato Italiano Skateboard a Lignano Sabbiadoro 24- 25 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lotorna a essere protagonista in Friuli Venezia Giulia. Lo skatepark diè stato scelto infatti, come unica location per il “CIS:2024 – Disciplina Street”. La competizione, organizzata dalla “Asd Thankyouing”, si terrà i prossimi 24- 25presso lo Skatepark di Viale Europa, nella nota località balneare friulana. Sarà l’occasione per poter vedere nuovamente all’opera le giovani promesse regionali che si contenderanno il podio con gli atleti delle altre regioni italiane.