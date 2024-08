Berta Music Festival e Feste del Palio della Balestra 2024 la città si prepara a far festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto– Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per gli attesissimi appuntamenti che animeranno lanelle settimane a cavallo fra agosto e settembre. I Citti del Fare si sono adoperati anche quest’anno per realizzare, in collaborazione con il comune di Sansepolcro, un calendario molto interessante che vedrà protagonisti sul palco delgrandi nomia e del teatro. La manizione porterà in scena, nella centralissima piazza Torre di, Edoardo Bennato in concerto il 23 agosto, il 24 agosto sarà poi la volta di Max Gazze in ‘a Loci’ con l’orchestra Mirko Casadei, domenica 25 agosto spazio agli artisti del territorio con l’ormai immancabile Canzonissima in collaborazione con Sesto Senso Live Band, e in chiusura, lunedì 26 agosto, l’atteso spettacolo ‘Up & down’ di e con Paolo Ruffini.