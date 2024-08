Thiago Motta è estraneo al mondo Juventus se ne frega del contesto in cui opera Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024)al, se nedelin cui). Esordio col botto delladiche batte 3-0 il Como. Il tecnico manda in campo al primo minuto Mbangula il 20enne belga e lui ripaga l’allenatore col gol dell’1-0. Lascia in panchina per scelta tecnica Danilo e Douglas Luiz. Scrive suClaudio Savelli: La rivoluzione inizia prendendo un ragazzo della seconda squadra, Mbangula, 20enne belga di origini congolesi arrivato nel 2020 dall’Anderlecht per 390mila euro, e schierandolo titolare. E questo segna alla prima occasione tra i grandi, dopo un percorso in Under 17, Primavera e Next Gen, con un movimento da ala pura, di quelle che lasta cercando sul mercato: rientro e tiro, sfruttando le mezzelune a portare via l’uomo di Vlahovic e Yildiz, i due attaccanti scelti.