Sinner guarda già oltre | Settimana di alti e bassi ma il vero obiettivo sono gli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikha completato con grande profitto la suaa Cincinnati. Il n.1 del mondo ha prevalso, come da pronostico, nella Finale del Masters1000 dell’Ohio, sconfiggendo l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 (4) 6-2. Un match in bilico solo per un set, perché nel secondo si è assistito a un soliloquio del pusterese, decisamente superiore al suo avversario. E così arrivato il 15° titolo in carriera nel massimo circuito internazionale, il quinto quest’anno in altrettanti finali disputate. Jannik è l’unico nella stagione corrente ad aver vinto due 1000, ricordando la sua affermazione sul cemento di Miami. “felice, è stata unadura. Questa partita è stata mentalmente difficile. Entrambi venivamo da semifinali lunghe, con tanta tensione.