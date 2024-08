Serie A | Dramma per la Juventus di Motta per infortuni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) Giorni caldissimi per il calcio italiano! El ítalo-brasileño Thiago, entrenador del, no podrá contar ni con el francés Khephren Thuram ni con el estadounidense Timothy Weah, lesionados en el estreno ante el Como (3-0), hasta después del parón de selecciones. Después del gran papel de ambos en el inicio de laA, titulares y con gran peso en el partido (Weah marcó), no podrán estar ante el Hellas Verona en la segunda jornada y, casi con total seguridad, tampoco ante el Roma en la tercera, por lo que volverían a la actividad normal después del parón de selecciones de septiembre.