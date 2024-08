Perché Bersani vuole sfidare Vannacci dentro un processo | Vedremo se definire anormali altri esseri umani nel 2024 è un insulto o no

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) La battaglia giudiziaria tra Pierluigie Robertonon è finita, anzi è appena cominciata. L’ex leader del Pd ricorrerà contro il decreto penale avanzato dalla Procura di Ravenna per alcune frasi pronunciate alla Festa dell’Unità di Ravenna del settembre 2023 a commento del libro dell’ufficiale Il mondo al contrario. “Quando leggi quelle robe lì – dissedal palco – pensi: ‘Va bene dai, sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar‘. Il Bar Italia. Dove puoi dare dell’invertito a un omosessuale, dove puoi dare della fattucchiera a una femminista, dove puoi dare del negro a un nero, dove puoi dire a un ebreo ‘ok la Shoah, ma non esageriamo’. Quel bar lì non sarebbe mai vuoto in Italia.