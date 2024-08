Napoli quando sarà ufficiale David Neres | manca pochissimo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilsta per concludere il quarto acquisto della sua sessione di calciomercato: eccoLa brutta sconfitta contro il Verona ha portato ila prendere decisioni importanti in questa sessione di mercato. E’ stato fatto un forte investimento per l’arrivo di, esterno offensivo brasiliano che arriva dal Benfica. Il giocatore ha voluto fortemente vestire l’azzurro e infatti il club partenopeo non ha impiegato molto tempo a trovare un accordo di massima con l’entourage. Discorso diverso invece per l’accordo con il Benfica. Ma dopo alcune settimane di trattative, le parti sono arrivate a un accordo.si trasferisce alper 28 milioni di euro bonus inclusi. Un’operazione di alto livello, che aggiunge un tassello niente male al reparto offensivo di Antonio Conte.