Mutuo per la piscina | si cerca la svolta

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempi stretti per iniziare a lavorare sullacomunale: è nel consiglio di settembre che la maggioranza ha intenzione di portare – ed approvare – l’accensione delpresso l’Istituto per il Credito Sportivo necessario a finanziare la realizzazione della vasca esterna. La prossima riunione in assise dovrebbe tenersi fra lunedì 9 e martedì 10 settembre, e questo significa che per discutere il progetto ci sarà pochissimo tempo. Va ricordato come la minoranza abbia chiesto, a più riprese, di visionare gli elaborati in modo da esprimere valutazioni sull’iniziativa che sta per intraprendere l’amministrazione. Bisogna anche dire che il tempo delle discussioni è finito da tempo: il comune ormai è riuscito ad intercettare i fondi del bando ‘Sport e periferie’ (700mila euro) presentando un progetto da 3,1 milioni, che per tre quarti dovrebbe essere finanziato dal Credito Sportivo.