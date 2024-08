‘Mina Settembre 3’ le prime anticipazioni sulla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Tra i fiori all’occhiello delle fiction Rai, sicuramente c’è’. La primaè andata in onda nel 2021 mentre la seconda ha visto la luce nel 2022. Sarà il prossimo anno, il 2025, l’annata esatta per potersi gustare le nuove avventure del personaggio interpretato da Serena Rossi. Ma cosa sappiamo sui prossimi episodi? Ecco tutte lee i rumors emersi nelle ultime settimane. Mina3, leIn onda molto probabilmente a metà 2025, la terzadi Minaè pronta a risolvere gli interrogativi rimasti aperti con la fine dei precedenti episodi, trasmessi in replica nell’estate 2024 per ‘rinfrescare’ la mente del pubblico in attesa delle trame inedite.