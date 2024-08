Meta e Universal nasce il nuovo accordo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 agosto 2024) La musica e i social sono ormai quasi diventati un binomio. In effetti, le nuove funzioni che hanno arricchito l’esperienza degli utenti, includono quasi in ogni caso la musica. Ed è per questo cheha fatto di tutto per assicurare un rinnovo dell’con, che finalmente giunge a un livello superiore. I social sono la gioia e la rovina della nuova generazione, ma la musica rende tutto più piacevole nonostante tutto. Si rinnova, infatti, l’trache arricchisce maggiormente l’esperienza degli utenti che fanno uso dei social network della società fondata da Mark Zuckemberg. Iltra, foto Ansa – VelvetMagQuesto è ufficialmente diventato il millennio dei social.