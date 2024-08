LIVE Sinner-Tiafoe 7-6 2-0 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | break dell’azzurro a inizio 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Scentra il dritto l’americano. Adesso non sbaglia una palla! 40-15 Ace (11°)! 30-15 Con il dritto. 30-0 Dritto lungolinea a segno! 15-0 Servizio e dritto in contropiede! 1-0 Gira lo scambio con il dritto in cross l’azzurro e ottiene unche vale oro! 40-A Altra smorzata, altro assist per. Palla! 40-40 Doppio fallo (2°). A-40 Non sbaglia la volèe di rovescio dopo l’attacco diagonale. 40-40 Doppio fallo (1°). A-40 Prima vincente. 40-40 Comoda smorzata diper il rovescio di! 40-30 Con la prima l’USA. 30-30 Gran dritto di. 30-15 Brutto tocco sottorete di. 30-0 Altra solida prima dell’USA. 15-0 Servizio vincente. L’azzurro ha dovuto annullare 3 palle, contro l’unica (set point) di