La sfida di Gerusalemme | Un viaggio tra storia e religione

(Di martedì 20 agosto 2024) Unattraverso la, lae soprattutto l’attualità. Con l’inizio della quarantaseiesima edizione del Meeting va in scena stasera e domani alle 21.30 al teatro Galli lo spettacolo Chi sei tu? Ladi. Tutto nasce dalla penna di Eric-Emmanuel Schmitt, che dopo la sua avventura tra, Betlemme e Nazareth decide di raccontare il suo cammino di consapevolezza e di crescita interiore. Questa sera dal palco del Galli, attraverso la voce narrante di Ettore Bassi e la regia di Otello Cenci, gli spettatori verranno proiettati in un cammino di fede e di conversione. Cenci, come è nato tutto? "Tutto è nato due anni fa, dopo aver conosciuto ladi Schmitt. Abbiamo letto il suo libro e visto l’adattamento cinematografico.