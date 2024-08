Il ritiro del ghiacciaio sulla Marmolada permette il recupero dei corpi di due fanti della Grande Guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Il massiccioha restituito idi due soldatiPrimaMondiale. I resti sono stati trovati in Trentino, a 2.700 metri di quota in località Forcella Serauta. Le spoglie dei militari sono state riportate a valle con una operazione coordinata tra Carabinieri e SagfGuardia di Finanza di Passo Rolle. Il ritrovamento è una conseguenza deldei ghiacciai causato dalcaldo abbattutosiregione questa estate. I resti, infatti, sono rimasti intrappolati per oltre cento anniRegina delle Dolomiti, che fu uno degli scenaricosiddetta ‘bianca’, combattuta in alta quota tra l’esercito italiano e quello austroungarico tra il 1915 e il 1918.