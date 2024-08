Chi è Mbangula e cosa serve per vederlo all’Inter senza mercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024)riesce a prendersi la scena dopo la prima giornata di Serie A, che vede la Juventus in testa e l’Inter con le altre a inseguire. Il talento belga lanciato in tempi record da Thiago Motta è un esempio di pianificazione aziendale. Ed è esattamente il modello da seguire oggi MILANO – Il protagonista della prima giornata di Serie A èdubbio Samuelal secolo Samuel-Germain KindueluTshifunda – ma per il semplice fatto di essere la sorpresa assolutamente inaspettata. Il classe 2004 belga della Juventus fa il suo esordio nella massima serie italiana contro il Como e non perde tempo. Al 23? segna il suo primo gol in Serie A, quello che apre le marcature in Juventus-Como a Torino. E al 90? conclude in bellezza con l’assist per Andrea Cambiaso, che fissa il risultato sul 3-0. Una bella storia di calcio.