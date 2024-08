Alpi Apuane in festa Oltre le aspettative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Un successo annunciato ampiamente, che domenica ha confermato tutti gli appuntamenti previsti per i due giorni di "in" a Careggine, con un’affluenzale. Fari puntati sulla disfida del Palio del Tiro alla Forma da 30 kg di formaggio, che sabato ha animato il paese e riempito di tifosi e di curiosi che assistevano per la prima volta allo svolgimento dell’antico sport, la via principale del borgo medievale. A competere per la vittoria dell’ambito "Cencio", le tre parrocchie rappresentative di altrettanti rioni del comune di Careggine e distinti per colore. I lanciatori del Centro Storico di Careggine in abiti azzurri, quelli di Capricchia in giallo, mentre in rosso quelli in rappresentanza delle parrocchie unite di Isola Santa e Capanne.