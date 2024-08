Wta 250 Cleveland 2024 | Trevisan si ferma al primo turno battuta da Bucsa in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

Martina perde in due set contro Cristina. In una ventosa, in Ohio, va in scena il del torneo Wta 250. sfida la spagnola per passare alla fase successiva del tabellone statunitense. L'italiana vive un avvio complicato, perdendo il set per 6-2. Nel secondo parziale, cerca un miglior ritmo, ma sul finale deve arrendersi all'avversaria per 6-4. L'azzurra inizia il match in maniera positiva, siglando due ottimi game di apertura, trovando subito due palle break. Gli errori non mancano però all'appello, con che cade in difficoltà a partire dal terzo game della partita. firma infatti il break che vale l'1-2, per poi ripetersi per l'1-4. Martina commette diversi doppi falli, ma si riprende sul finale, quando con un buon dritto colleziona il 2-5.