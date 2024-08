WoW | The War Within si prepara al lancio a Gamescom 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 19 agosto 2024) World of Warcraft è in viaggio verso laper festeggiare ildi The Warcon la sua community di appassionati. The Warè la decima espansione per World of Warcraft e lancia la saga dell’anima del mondo, lo sforzo più ambizioso e creativo per WoW. L’espansione innalzerà il level cap a 80 ed introdurrà nuove caratteristiche, come il volo dinamico con quasi tutte le cavalcature volanti, i talenti eroici, le brigate, gli scavi e una nuova razza alleata, i Terrigeni. La storia porterà i giocatori ben al di sotto della superficie di Azeroth, combattendo contro Xal’atath, l’aralda del vuoto e i suoi alleati Nerubiani. La grande esperienza a Colonia Alla, i giocatori hanno l’opportunità di trasportarsi direttamente nella città di Dalaran attraverso una corsa immersiva in 4D realizzata specificatamente per lo spettacolo.