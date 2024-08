Valentina Petrillo prima atleta transgender alle Paralimpiadi | Solo mio figlio può chiamarmi papi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si chiama, ha 50 anni e tra qualche giorno sarà a Parigi per le, dove gareggerà nei 200 e nei 400. Ha già vinto due medaglie di bronzo ai Mondiali ma è la suavolta ai giochi. O meglio: è lavolta di un’. In un’intervista al Quotidiano Nazionale racconta: «Sono nata a Napoli il 2 ottobre 1973. Sono affetta dalla Sindrome di Stargardt e sono ipovedente. Nel 1994 sono arrivata a Bologna». E spiega: «Nasco come Fabrizio. Nel 2017 faccio coming out. Dal 2023 sono legalmente una donna». Con un. «Mi ero sposato con Elena, dalla quale mi sono separata e con la quale sono in ottimi rapporti. È nato Lorenzo, che ha 9 anni. È l’unico autorizzato». Elena e Lorenzo Elena e Lorenzo saranno a Parigi «a fare il tifo per me».