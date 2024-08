Satriano può raggiungere un ex compagno all’Inter! Corsa a tre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Martindovrà lasciare l’Inter e sono diversi i club sul giocatore uruguaiano. A tal proposito, potrebbeun ex. NUOVA RICHIESTA – Occhio al futuro ancora tutto da scrivere di. L’attaccante uruguaiano, lo scorso anno in prestito al Brest, lascerà l’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Come riferisce il collega francese Santi Aouna, il Marsiglia ha messo gli occhi sul giocatore. Qui,ritroverebbe Valentin Carboni, che si è trasferito all’OM un paio di settimane fa con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club interista. La squadra allenata da Roberto De Zerbi, che alla prima giornata ha vinto ampiamente per 5-1, non è la sola squadra interessata: ci sono sempre il Brest e il Getafe.