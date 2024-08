Museo archeologico Bando per gli arredi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) C’è tempo fino al 31 agosto per la presentazione delle offerte relative alla gara europea a procedura aperta telematica bandita dalla Provincia della Spezia per l’affidamento della fornitura necessaria all’allestimentografico esecutivo del Casale Gropallo, sede delnazionale di Luni. Il progetto riguarda l’esposizione museale archeologica al pianterreno e al primo piano del Casale e richiede la fornitura e la posa in opera di fondali mono facciali, bifacciali e foderature, teche espositive (comprensive di sistema illuminotecnico); supporti, panche e pedane; componenti illuminotecniche; imbotti; pannelli didascalici. Tutti glidovranno essere conformi alle normative in materia di antinfortunistica, alle norme di materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e certificati per la resistenza al fuoco.