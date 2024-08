Ligue 2 Metz-Bastia | palle da tennis dagli spalti protesta contro partite di venerdì e lunedì

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) I tifosi delsi sono uniti in una singolare, andata in scena durante il match valido per il campionato di2. A seguito della decisione dell’emittente televisivo beIN Sport di far giocare e trasmettere ledie di, gli appassionati hanno scatenato una pioggia di palline da. L’arbitro ha dovuto sospendere l’in, mentre sulle tribune sono comparsi due striscioni recitanti: ‘Il calcio, è il weekend’ e ‘beIN Sport uccide la2’. I tifosi hanno iniziato a lanciare le palline subito dopo il calcio di inizio, con lo speaker che ha richiamato i presenti alla calma. Subito dopo la ripresa del gioco, laè continuata. Il direttore di gara ha così mandato tutti negli spogliatoi e le squadre sono tornate in campo un quarto d’ora più tardi.