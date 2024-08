Lavori come cambia il traffico in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – Modifiche ale alla sosta a partire da mercoledì 21 agosto in via Fiorentina e via Pitagora. Nel dettaglio, dalle ore 08:30 di mercoledì 21 fino alla fine deiprevista per le 18:30 di venerdì 30 agosto è istituita la temporanea chiusura totale al transito veicolare in via Fiorentina, con interdizione a tutti i veicoli sia in ingresso che in uscita dalla, nel tratto che va dall'intersezione con via dell'Orciolaia a quella semaforica con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola con orario continuato H/24. Negli stessi giorni via Pitagora diventa strada senza uscita anch’essa con orario continuato H/24.