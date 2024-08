FOTO Napoli albero crolla su automobile | tragedia sfiorata all’Arenella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiun. L’episodio alle 11 di ieri, in via Domenico Fontana, all’altezza del civico 26. “In assenza di vento e pioggia” specificano i testimoni. L’si è abbattuto su un’auto in sosta, sfondando il parabrezza. In quel momento, non c’era nessuno a bordo del veicolo. Sulla caduta potrebbe aver inciso l’ondata di maltempo. Ma alcuni fanno notare come il tronco fosse “completamente marcito”. Intorno alle 16 auto esono stati rimossi. “L’secco era lì da tempo, sufficiente a marcire per tutto lo sviluppo del tronco” afferma il consigliere municipale Salvatore Pace (presidente gruppo misto). Secondo Pace, ex vicesindaco metropolitano, “sono gli effetti di ripetute capitozzature che lo indeboliscono e lo ammalorano”. Non è certo il primo caso, nell’area collinare.