Black Myth | Wukong lo studio chiede agli influencer di non parlare di propaganda femminista

(Di lunedì 19 agosto 2024) È emerso in rete proprio in queste ore il documento inviato da Game Science e dal co-publisher Hero Games ade content creator per la copertura di, dove al suo interno sono presenti delle linee guida che vietano di trattare argomenti riguardanti la “” oppure ancora di utilizzare parole vietate come “Covid-19” e “quarantena”. Come riportato da Eurogamer.net, il team di sviluppo ha inviato appena qualche giorno il classico documento a content creator edche indica quello che si può fare e quello che invece non è possibile fare quando si parla online del gioco.