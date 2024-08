WWE Drew McIntyre lancia la sfida a John Cena

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Il lottatore scozzese, reduce dal successo a Summerslam contro CM Punk, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni, a margine del Fanatics Fest di New York, evento al quale partecipano diverse tra le maggiori Superstars WWE come Cody Rhodes, Rhea Ripley, Liv Morgan ed LA Knight, e che terminerà questa sera.ha sottolineato come non abbia mai combattuto 1vs1 cone desidererebbe che questo avvenisse, prima che il lottatore originario di Boston si ritiri, nel corso del prossimo anno; a tal proposito, il Corazziere scozzese ha dichiarato: “Non c’è mai stato un match uno contro uno (tra, ndt), se devo far impazzire il management, lo farò e farò impazzire, avrò quel match e lo distruggerò sia al microfono, cosa che non tutti possono fare, sia sul ring e lo manderò in pensione, spero, insieme a CM Punk.