Riina jr si sposa polemiche per un post | Offeso il magistrato ucciso dalla mafia

(Di domenica 18 agosto 2024) Si èto in gran segreto Salvuccio, 47 anni, terzogenito del capo dei capi della, Totò, morto nel 2017. Le nozze sono state celebrate in Spagna, il 7 giugno scorso. Sposo in abito scuro e, iberica e di nome Elena, in abito lungo bianco con ricami in pizzo e coroncina di fiori in testa. I festeggiamenti siciliani dell’evento si sono svolti a Corleone. Oltre 200 gli invitati.ha suscitato undisui social con la sua foto e la scritta ’Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24, 90034, Corleone’. Via Scorsone, residenza storica dei, dal 2018 è stata rinominata via Cesare Terranova in memoria delinsieme al collaboratore Lenin Mancuso. La giunta di Corleone ha preso le distanze: "Condanniamo questa spavalderia". Il Pd ha parlato di offesa alla memoria delammazzato.