Le Olimpiadi in Francia viste da una fisioterapista maceratese | Ho vissuto nel mondo dove l’incredibile diventa normale

(Di domenica 18 agosto 2024) Macerata, 18 agosto 2024 – “Allesi vive neldi superuomini e superdonne in cui”. Ecco cosa i Giochi di Parigi hanno lasciato allaFederica Ancidei,del Setterosa e della Cbf Balducci Macerata, squadra femminile di A2 di volley. “Sono state tre settimane impegnative – ricorda – che mi hanno lasciato un sapore buono, la voglia di migliorarsi umanamente e professionalmente”. Ancidei, quando è iniziata la collaborazione con la pallanuoto azzurra? “Quando ho frequentato un master all’ateneo di Siena dopo la laurea in fisioterapia al Gemelli di Roma. Nel 2011 un docente mi ha chiesto se fossi disposta a sostituire una collega in maternità nella formazione giovanile azzurra. Quella cheva essere una sostituzione si è trasformata in una collaborazione fino alla nazionale maggiore”.