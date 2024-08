Il Napoli è già al disastro | perde 3-0 a Verona Conte era stato ottimista

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Si può parlare dialla prima giornata? Sì, si puòì. Soprattutto se perdi 3-0 sul campo delche una settimana prima aveva preso tre gol dal Cesena in Coppa Italia. Ed è una formazione fortemente candidata alla retrocessione. Ilsta messo decisamente peggio rispetto al quadro nero dipinto dain conferenza stampa. Ora comincerà il gioco del colpe che ovviamente coinvolge tutti, anche l’allenatore. Ma il primo responsabile non può non essere De Laurentiis con un calciomercato a dir poco assurdo. Perché se arrivi alla prima di campionato con un mercato largamente incompleto, con un centravanti che paghi dieci milioni ma che tieni fuori (Osimhen) e un altro (Lukaku) che non si sa dove sia, è probabile che finisca così. Che giochi con Simeone centravanti per caso. Che ti ritrovi con due centrocampisti due in rosa e senza riserve.