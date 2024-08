Bomba d' acqua nel Napoletano frane e smottamenti sulle strade I sindaci | È anche colpa del bradismismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Napoli, 18 agosto 2024 – Temporali e pioggia battente nel, duebloccate dagli. Una strada è sprofondata a Monte di Procida, mentre a Pozzuoli la provinciale è stata invasa dai detriti di una frana. È successo questa mattina in una zona già messa in crisi dallo sciame sismico che da ieri non lascia tregua agli abitanti dei Campi Flegrei. Monte di Procida: voragine sulla strada Frana a Pozzuoli I: “Col bradisismo sono aumentati i guasti” Monte di Procida: voragine sulla strada Alle 8 di questa mattina è sprofondata una parte della strada che collega Monte di Procida e Bacoli. È successo lungo via Mercato di Sabato, dove i residenti allarmati hanno immediatamente chiesto aiuto. Il tratto stradale, interessato da sollevamento dell’asfalto e crepe, è stato messo in sicurezza.