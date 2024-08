Storie e rinascite Dalla serie B fino alla vettA

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) di Stefano Fogliani Nel Sassuolo, di quello che vinse la B nel maggio del 2013, è rimasto il solo Domenico Berardi che adesso, e giustamente, vien da dire, ha altro a cui pensare. Tanto vale chiederlo agli altri, allora, come si fa a vincere il campionato cadetto. Perché, Berardinho a parte, nel Sassuolo ce ne sono anche altri a cui chiedere come si riparte, dal piano di sotto, per salire al piano di sopra. Mica solo Berardi, insomma: nel Sassuolo di Fabio Grosso ce ne sono infatti anche altri che ‘sanno come si fa’, a partire proprio dal tecnico, che il campionato cadetto lo ha vinto, o meglio stravinto, visto l’anticipo di qualche giornata, poco più di un anno fa con il Frosinone. Ebbene, per il nulla che conta e per il poco che i precedenti lasciano a quello che viene dopo di quelli, nella rosa del Sassuolo ce ne sono diversi, di giocatori che sono saliti in AB, vincendola.