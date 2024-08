Ranking ATP quanti punti guadagna Sinner su Djokovic e Alcaraz a Cincinnati Ma Zverev…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Il match valido per il penultimo atto nel torneo ATP Masters 1000 diche vedrà protagonista Janniksi giocherà domani sera: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, lo scorso anno era uscito per mano del serbo Dusan Lajovic, dunque ha scartato soltanto 10nel, mentre superando i quarti di finale ne ha incamerati, nel complesso, 400. L’azzurro in classifica è ripartito negli USA così da quota 8760, portandosi a quota 9160, mentre il serbo Novaknon ha giocato a: il numero 2 del mondo lo scorso anno vinse il torneo, incamerando 1000nelATP, che dunque non ha difeso. Per questi motivi, martedì 20 agosto, si ritroverà a quota 7460, ad almeno 1700di distanza da Jannik