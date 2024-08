Oroscopo Branko sabato 17 agosto 2024 | Gemelli nervoso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 17 agosto 2024) L’diper oggi,17Ariete Marte insarà una vera e propria benedizione per voi soprattutto per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Toro La Luna in Capricorno non farà altro che portare incontri molto interessanti a tutti i livelli. Magari molti contatti potrebbero rivelarsi molto interessanti per il vostro lavoro e per le vostre prospettive future.Sono in arrivo dei piccoli contrattempi che potrebbero farvi alquanto innervosire. Magari ci sarà una spesa inaspettata per la casa oppure sarete costretti a dover pagare qualche balzello arretrato di cui vi eravate dimenticati. Cancro Mercurio sosterrà i vostri affari e il commercio. E’ questo il momento di chiudere un accordo che da tempo viene rimandato.