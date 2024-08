Melicucco Una marea di gente nella serata finale alla festa di San Rocco

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 agosto 2024) Ieri sera unadidi San. Alle ore 20 dopo la santa Messa si é tenuta la processione per le vie del paese, davanti al Santo, portato in spi pellegrini scalzi, con mantellina e conchiglia, simbolo del pellegrino, in mano una candela tutto in onore del Santo, e #ha visto una grande partecipazione di fedeli, come ogni anno Lapoi, si è conclusa con l’esibizione sul palco di un gruppo di giovani cantanti. A fare da cornice vari locali aperti o postazioni di venditori di pizze e panini, unico neo quelle postazioni che facevano musica a p, disco dance che porta come al solito molti giovani ad ubriacarsi con cocktail di bevande, fino alle 6 di mattina quel “manicomio” di musica sempre uguale, sempre la stessa che rompe i timpani ..