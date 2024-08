Conte | Mercato? Con le uscite non stanno entrando soldi sono solo prestiti Capisco le difficoltà del club

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2024)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Napoli. Dalle sue parole emerge la situazione diin cui si trova il. In particolare, questele parole del tecnico sul: «Sicuramente è più di un mese che lavoriamo con i ragazzi, quello che stiamo facendo con la squadra mi soddisfa. I ragazzi hanno voglia di lavorare e crescere singolarmente, questo mi aiuta e mi dà entusiasmo. Dall’altro punto di vista, è una situazione molto complicata. Dispiace». Approfondisca la situazione. «Che posso dire? Mi dispiace perché è una situazione complicata e bloccata».sulPer essere soddisfatto suldi cosa ha bisogno? «Dobbiamo viaggiare su determinati parametri e cercare di convincere i calciatori a venire al Napoli, che è senza coppe. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni per tamponare.