Accampamenti abusivi nel bosco C’erano anche delle bombole a gas

(Di sabato 17 agosto 2024) Nel bel mezzo del monte Conero, in piena baia di Portonovo un accampamento selvaggio con tanto dia gas. E’ facile immaginare i rischi che si sono corsi e che per fortuna sono stati scongiurati dall’intervento della polizia locale. Gli agenti guidati dal comandante Marco Caglioti hanno scoperto l’accampamento e hanno trovatoun covo di spacciatori. All’interno di una tenda nascosta nel verde è stata trovata una persona in possesso di droga, coltelli e danaro. Il soggetto non era il solo a bivaccare in un’area nascosta da una fitta boscaglia. In un punto inaccessibile bivacchi dove portare avanti il malaffare senza che nessuno, fino a pochi giorni fa se ne fosse accorto. È quanto stigmatizzatodalla Procura, al di là del plauso per l’intervento.