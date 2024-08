Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'esercito ucraino non si ferma e avanza sempre di più in territorio russo. Dopo essersi impossessato della regione di Kursk, ora gli uomini guidati dal generale Syrsky, oltre ad aver conquistato un centinaio di villaggi, sono riusciti anche a prendere la prima vera città, si tratta di Sudzha. Una cittadina a sud-ovest di Kursk di oltre 7mila abitanti. Un segnale che l'esercito dinon riesce a fermarli (per il momento). lo Zar lancia accuse allae all'Occidente: "Hannol'ad". L'avanzata degli uomini di Zelensky in territorio russo rappresenta sempre più una minaccia anche per lo storico alleato del capo del Cremlino, il presidente bielorusso Aleksandr, che è tora esortare Russia ea trattare la pace, ma non solo.