Paura in piazza Vittorio | aggredisce a bottigliate una persona in un tentativo di furto

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pisa, 16 agosto 2024 - Ieri pomeriggio le Volanti della Questura di Pisa traevano in arresto in flagranza di reato un soggetto tunisino per tentata rapina aggravata inEmanuele II. Nello specifico, le volanti intervenivano in questo centro cittadino, in quanto veniva segnalata l’aggressione ad un soggetto da parte di un extracomunitario, il quale lo avrebbe attinto con arma impropria procurandogli ferite al braccio e alla gamba sinistra. Sul posto gli agenti sono riusciti prontamente a bloccare il responsabile dell’aggressione, unitamente ad una pattuglia dell’esercito impiegata in operazione strade sicure. La vittima, non in pericolo di vita, è stata trasportata in pronto soccorso per le cure del caso.